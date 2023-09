Wirtschaft Bundesregierung bringt Online-Verzeichnis für Kliniken auf den Weg

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Krankenhaus-Patienten in Deutschland sollen künftig durch ein staatliches Online-Verzeichnis über Leistungen und Behandlungsqualität informiert werden. Die Bundesregierung brachte dazu am Mittwoch das sogenannte "Krankenhaustransparenzgesetz" von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf den Weg.



"Das Krankenhaustransparenzgesetz ist wichtiger Bestandteil unserer Krankenhausreform", sagte Lauterbach bei der Vorstellung der Pläne. "Patienten haben ein Recht darauf zu wissen, was Kliniken leisten." Mit dem "interaktiven Krankenhaus-Atlas" mache man die Qualität der Krankenhäuser "transparenter" und stärke so die individuelle Entscheidung der Patienten.