Wirtschaft Dax rutscht am Mittag deutlich ins Minus - Zurückhaltung dominiert

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwochmittag ist der Dax nach einem verhaltenen Start deutlich in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit 15.565 Punkten berechnet, was einem Minus von 1,0 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag entspricht.



Die größten Verluste gab es bei Adidas, Bayer und Siemens Healthineers. Größere Gewinne gab es entgegen dem Trend unter anderem bei den Papieren der Deutschen Bank und von Siemens Energy. Anleger warten unterdessen gespannt auf die jüngsten US-Inflationsdaten, die am Nachmittag veröffentlicht werden.