Hochkarätiger Neuzugang bei AvS Advisors Cornelia Sengpiel berät familien- und inhabergeführte Unternehmen in ihrer Entwicklung zu nachhaltigen, zukunftsfähigen Organisationen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - AvS Advisors, eine Unternehmensberatung für

Nachfolgen, Geschäftsführungs- und Beiratssuchen sowie die strategische

Inhaberberatung von Familienunternehmen, erweitert sein deutsches Berater-Team

mit Cornelia Sengpiel

(https://avs-advisors.com/de/portfolio-item/cornelia-sengpiel/) . Die Expertin

für Transformation und nachhaltige Organisationsentwicklung verstärkt zum

September 2023 das Büro in Frankfurt am Main.



Von hier aus berät Cornelia Sengpiel Klienten in komplexen

Veränderungssituationen insbesondere aus der Konsumgüter-, Digital- und

Professional Services-Industrie. Durch ihre vielfältige Praxis- und

Führungserfahrung als Gründerin, Beraterin und Managerin hat sie die Überzeugung

gewonnen, dass Transformationsprozesse nur im Einklang von klaren

Unternehmenszielen und den Bedürfnissen der Menschen sinnvoll, nachhaltig und

erfolgreich gestaltet werden können. Ihr klarer Fokus wird daher auch auf der

Entwicklung und Evaluierung von Führungskräften und Top-Management-Teams sowie

der (Neu-)Besetzung von C-Level-Positionen liegen.