STIHL plant weiteres Wachstum trotz herausforderndem Geschäftsjahr (FOTO)

Waiblingen (ots) -



- Einstieg in EC-Motoren-Fertigung - Bekenntnis zum deutschen Stammsitz

- Weiteres Wachstum im Akku-Segment

- Vielzahl an Akku-Produktneuheiten für professionelle und private Anwendungen



Die STIHL Gruppe blickt auf herausfordernde acht Monate zurück. Von Januar bis

August 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,84 Milliarden Euro. Das

entspricht einem Minus von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahrszeitraum. Ohne

Kurseffekte wäre der Umsatz um 0,9 Prozent gewachsen. Die Belegschaft sank zum

Stichtag 31. August 2023 um 0,5 Prozent auf 20.311 Mitarbeitende weltweit. Die

Gründe für die eingetrübte Geschäftsentwicklung sind vielfältig: Mit Wegfall der

Corona-Maßnahmen fließen wieder mehr Konsumausgaben in Bereiche wie Tourismus,

Kultur und Gastronomie. Zudem führen Konjunkturabschwächung, Inflation und

Energiepreisentwicklung allgemein zu zurückhaltendem Konsumverhalten. Neben der

weltweiten Kaufzurückhaltung wirken sich auch die gefüllten Lager des

Fachhandels auf die Absatzentwicklung bei STIHL aus.





Seite 2 ► Seite 1 von 5

Michael Traub, STIHL Vorstandsvorsitzender, betont: "Nach mehreren Jahrenstarken Wachstums befinden sich unsere Märkte 2023 in einer Phasevorübergehender Konsolidierung. Doch STIHL hat in der fast 100-jährigenGeschichte genügend Erfahrung in der Reaktion auf Schwankungen im operativenGeschäft. Unser Familienunternehmen ist langfristig ausgerichtet, und wirblicken zuversichtlich in die Zukunft." Weiter erklärt Traub bei derPressekonferenz, die im Rahmen des Internationalen STIHL Medientags am 13.September stattfand: "Wir verfolgen ambitionierte Wachstumspläne und investierenweiterhin auf hohem Niveau, insbesondere in die Zukunftstechnologie Akku und inunseren weltweiten Produktions- und Vertriebsverbund." So wird STIHL dendeutschen Stammsitz weiter ausbauen. Neben einer neuen Akku-Geräte-Fertigungplant das Unternehmen eine eigene EC-Motoren-Fertigung für Profi-Akku-Produktein Waiblingen. Mit diesem Schritt wird die Wertschöpfungstiefe auch beiakkubetriebenen Geräten weiter erhöht.Wachstum im Akku-Segment trotz schwierigem Marktumfeld"Erfreulich ist, dass unsere Akku-Strategie aufgeht und unsere Kundinnen undKunden weltweit nach wie vor hohes Interesse an batteriebetriebenen STIHLProdukten haben. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum haben wir sowohl beiAkku-Motorsägen als auch bei anderen Akku-Motorgeräten und unserem MähroboteriMOW positive Wachstumsraten erzielt", sagt Michael Traub. "Auch einigeregionale Märkte entwickeln sich erfreulich. Dennoch verzeichnen wir in Summeüber alle Antriebsarten hinweg einen weltweiten Absatzrückgang."