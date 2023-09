Seite 2 ► Seite 1 von 3

Dortmund (ots) -- "Marke - Global Player oder Local Hero": Beim 20. InternationalenMarken-Kolloquium wurde beleuchtet, was starke Marken brauchen, um Erfolge ausder Historie in Zukunft fortschreiben zu können- Entscheiderinnen und Entscheider aus mittelständischen Unternehmen sehen inInnovation und in der Neudefinition von Tradition Schlüsselfaktoren für eineerfolgreiche Zukunft- Fundament in einem von zahlreichen Unsicherheiten gekennzeichneten Umfeld isteine klare Standortbestimmung- Jury des Awards des Marken-Kolloquiums würdigt die herausragende Leistung vonDaniel Büchle, Geschäftsführer der AfB gGmbH, als Vorbild für den Dreiklangaus sozialem Engagement, erfolgreichem unternehmerischen Wachstum undnachhaltiger KreislaufwirtschaftWie verbinden Unternehmen Tradition und Transformation, um erfolgreichprofitabel zu wachsen? Was brauchen Marken, um in Zeiten gravierendergesellschaftlicher Veränderungen Strahlkraft nach außen und nach innenentwickeln zu können? Wie lassen sich Tradition und konsequenteKundenorientierung in disruptiven Märkten ausbalancieren? Wie sehen Vorbilderfür Innovation im Mittelstand aus? In höchst unterschiedlich gestaltetenVorträgen und intensiven Diskussionsrunden beleuchteten Inhaber undInhaberinnen, Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen sowie Vorständemittelständischer Unternehmen aktuelle Fragestellungen aus vielfältigenBlickwinkeln. Einhelligkeit bestand in einer grundsätzlich positiven Einstellungzu Wandel und neuen Denkansätzen. Das Internationale Marken-Kolloquium findettraditionell an zwei Tagen im Kloster Seeon statt und wird von der MandatManagementberatung GmbH aus Dortmund ausgerichtet. Bei der Beantwortung derFrage "Global Player oder Local Hero?" rückte das "oder" in den Hintergrund:"Nur, weil wir Local Hero waren, konnten wir Global Player werden" und "Auch füreinen Global Player ist es wichtig, Local Hero zu sein", verdeutlichtenexemplarisch zwei Einordnungen aus der gemeinsamen Diskussion den engenZusammenhang als Grundvoraussetzung für erfolgreiches Markenmanagement.Mit dem Award 2023 des Marken-Kolloquiums wurde Daniel Büchle, Geschäftsführerder AfB gGmbH, als Vorbild für den Dreiklang aus sozialem Engagement,erfolgreichem unternehmerischen Wachstum und nachhaltiger Kreislaufwirtschaftausgezeichnet."Beim Internationalen Marken-Kolloquium ist erneut sehr deutlich geworden, überwelch hohe Innovationskraft der Mittelstand in Deutschland, Österreich und derSchweiz verfügt. Hinzu kommen Wachstumsmut und der Wille, Verantwortung zuübernehmen. Insbesondere mit Blick auf profitable Wachstumsstrategien spieltdies eine zentrale Rolle. Wir haben in der Diskussion zahlreiche Impulse