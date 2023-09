Die günstigsten KI-Aktien kommen aus China - mehr als 50 Prozent Kurspotenzial

Sprachmodelle à la ChatGPT sind gefragt und bekommen immer mehr Konkurrenz. Vor allem chinesische Firmen holen deutlich auf. Gut, wer aussichtsreiche Aktien kennt, die davon profitieren.

Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) ist aus dem Leben vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Zwar sind die Berührungspunkte meist noch gering, doch dies wird sich angesichts des zunehmenden Einsatzes in vielen Industrien zusehends ändern. Der Hype um KI spiegelt sich auch an den Aktienmärkten wider: Vor allem Technologie-, Chip- und Halbleiteraktien haben unterm Strich deutlich an Wert gewonnen und sich entsprechend verteuert. Trotzdem gibt es noch immer günstige Kaufgelegenheiten, meinen die Analysten der Kapitalmarkt- und Investmentgruppe CLSA. Sie haben vier Titel identifiziert, die sie als klare KI-Profiteure sehen und bei denen sie noch deutliches Aufwärtspotenzial erwarten: mitunter mehr als 50 Prozent.