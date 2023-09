Sie läuft und läuft und läuft. Die Münchener Rück scheint sich allenfalls kurzzeitig an charttechnischen Hürden zu stören. Kürzlich räumte sie mal wieder eine aus dem Weg.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zur Aktie überschrieben wir am 09.08. mit „Fels in der Brandung.“ Damals hieß es unter anderem „[…] In dieser Phase war es eminent wichtig, dass die Münchener Rück nicht den Kontakt zur „heißen“ Zone – also dem Bereich 347 Euro / 350 Euro – verlor. Recht schnell berappelte sich die Aktie wieder, was wiederum für ihre Stärke spricht. Aktuell nimmt sie den Widerstandsbereich erneut ins Visier. Kurzum. Es sieht vielversprechend aus, doch die Aktie muss noch den Vorstoß über die Zone 347 Euro / 350 Euro lancieren, um abermals ein frisches Kaufsignal auszulösen. Sollte das Unterfangen gelingen, könnte es für die Münchener Rück weitergehen. Selbst ein Anlaufen der markanten Hochs von Ende 2000 / Anfang 2001 – bei knapp 390 Euro – wäre dann nicht auszuschließen. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer auf 332 Euro begrenzt bleiben. Ein Rücksetzer unter die 320 Euro wäre bereits als herber Rückschlag zu bewerten.“

Die Münchener Rück konnte das Aufwärtsmomentum hochhalten und übersprang schließlich die 350 Euro. Nach einer kurzen Verweildauer am Widerstand von 362+ Euro. Setzte die Aktie ihren Weg auf der Oberseite fort. Das zuletzt von uns skizzierte, potentielle Bewegungsziel von 390 Euro rückt in greifbare Nähe. Zudem entwickelt die psychologisch relevante Marke von 400 Euro so langsam, aber sicher eine gewisse Anziehungskraft.

Kurzum. Die Münchener Rück weist ein beeindruckendes, vor Stärke strotzendes Chartbild auf. Der Weg in Richtung 390 Euro / 400 Euro scheint geebnet. Der fragile Gesamtmarkt könnte der Fortsetzung jedoch einen Strich durch die Rechnung machen. Um das aktuelle Momentum nicht zu gefährden, sollte es für die Aktie nicht mehr unter die 350 Euro / 347 Euro gehen.