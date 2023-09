Geht die Rally in die nächste Runde?

Die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns hat das Momentum auf ihrer Seite. Eine überaus positive Gemengelage lässt Halliburton haussieren. Der Ölsektor insgesamt präsentiert sich aktuell in exzellenter Verfassung.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Halliburton am 09.08. hieß es unter anderem „[…] Das Chartbild hellte sich in den letzten Wochen (und Monaten) deutlich auf. Und Halliburton steht aktuell vor einem weiteren Kaufsignal, sollte es der Aktie nun auch noch gelingen, die 40 US-Dollar-Marke zu überwinden. In diesem Fall würde eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung Januar-Hoch winken. Dieses hatte Halliburton damals bei 43,4 US-Dollar ausgebildet. Etwaige Rücksetzer sollten auf 35 US-Dollar begrenzt bleiben. Anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden.“

In den letzten Handelstagen bzw. –wochen setzte Halliburton die Aufwärtsbewegung übergeordnet fort. Nach einer kurzen Zwischenkonsolidierung, die die Aktie noch einmal in Richtung 37+ US-Dollar führte, nahm sie wieder Schwung auf.

Nach dem Sprung über die Marke von 40 US-Dollar nimmt die Aktie nun den Widerstand bei 43,4 US-Dollar ins Visier. Ein erfolgreicher Ausbruch käme einem Befreiungsschlag gleich und würde der Aktie ein starkes Kaufsignal liefern. In diesem Fall würde sich die Tür in Richtung 50 US-Dollar öffnen.

Rücksetzer bleiben im besten Fall nunmehr auf 37,6 US-Dollar begrenzt. Die 35 US-Dollar fungieren unverändert als zentrale Unterstützung.