Geschäftschancen im Bereich Maschinenbau und Textilwirtschaft in Afrika Veranstaltung der IHK Reutlingen am 26. September 2023 (FOTO)

Reutlingen (ots) - Beim "IHK-Regionalforum Afrika: Geschäftschancen im Bereich

Maschinenbau und Textilwirtschaft" am 26. September von 9 bis 12 Uhr dreht sich

alles um Potentiale, die die Sektoren Maschinenbau und Textilwirtschaft in

Afrika für deutsche Unternehmen bieten. Firmenvertreter aus Baden-Württemberg

werden über ihre Erfahrungen und ihren Markteintritt berichten.

Marktinformationen sowie Förder- und Finanzierungsangebote stehen ebenfalls auf

dem Programm.



Gerade im Bereich Maschinenbau und Textilwirtschaft lohnt es sich für deutsche

KMU, die Marktchancen in Afrika zu eruieren. Sowohl durch die Möglichkeit, neue

Produktionsstandorte in nahgelegenen Partnerregionen zu etablieren, als auch

durch eine steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Gütern rückt Afrika

zunehmend in den Fokus.