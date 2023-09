BARCLAYS stuft RECKITT auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Reckitt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7700 Pence belassen. Dass ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA dem Wirkstoff Phenylephrin in oraler Verabreichung die Wirksamkeit als Mittel zur Abschwellung der Nasenschleimhaut abgesprochen hat, ist laut Analyst Iain Simpson lediglich schlecht für die Stimmung gegenüber der Aktie. Der Umsatzanteil von Phenylephrin liege sowohl bei dem Konsumgütehersteller als auch beim Unternehmen Haleon, das rezeptfreie Medikamente vertreibt, bei unter zwei Prozent, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / 23:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,28 % und einem Kurs von 66,10EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Iain Simpson

Analysiertes Unternehmen: RECKITT

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 77

Kursziel alt: 77

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m