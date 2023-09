NurExone macht Fortschritte auf dem Weg zu klinischen Studien am Menschen und schließt Pre-IND Meeting mit der FDA für das firmeneigene ExoPTEN-Medikament ab

Das abgeschlossene Pre-IND-Meeting mit der FDA wird voraussichtlich den Zulassungsprozess von NurExone beschleunigen, um im Jahr 2025 mit klinischen Studien der Phase 1/2 am Menschen zu beginnen.

Toronto, Kanada und Haifa, Israel - (13. September 2023) - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (FSE: J90) (NRX.V) (das "Unternehmen" oder "NurExone"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das eine biologisch gesteuerte Exosomentherapie ("ExoTherapy") für Patienten mit traumatischen Rückenmarksverletzungen entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass es ein Pre-Investigational New Drug ("Pre-IND") Meeting mit der U.S. Food and Drug Administration ("FDA") in Verbindung mit dem Plan zur Herstellung präklinischen und klinischen Entwicklung von ExoPTEN, dem ersten ExoTherapy-Produkt von NurExone, abgeschlossen hat, nachdem es am 29. August 2023 eine schriftliche Antwort der FDA erhalten hat.

Ein Pre-IND-Meeting bietet eine offene Kommunikation zwischen den Antragstellern und der FDA und ermöglicht es den Antragstellern, Informationen über die Vorbereitung eines IND-Antrags und Hinweise für die klinischen Studien des ExoPTEN-Medikaments des Unternehmens zu erhalten. Die FDA gab klare und wertvolle Hinweise zur chemischen Herstellung und zu den Kontrollen und stimmte zu, dass die von uns vorgeschlagene Strategie zur Prüfung der Freisetzung von ExoPTEN die Sicherheit des ExoPTEN-Produkts für den Einsatz in der geplanten ersten klinischen Studie am Menschen angemessen kontrollieren dürfte. In der Antwort der FDA an das Unternehmen heißt es, dass die geplante Strategie für Toxizitätsstudien nach den Richtlinien der FDA akzeptabel ist und keine groß angelegten Tierversuche erforderlich sind. Auf der Grundlage der Rückmeldung der FDA plant das Unternehmen, bis zum vierten Quartal 2024 einen IND-Antrag für die Entwicklung von ExoPTEN einzureichen, und geht davon aus, dass die klinischen Studien der Phase 1/2 am Menschen im Jahr 2025 beginnen werden.