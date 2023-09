Anleger kaufen im September acht Aktien und verkaufen den Großteil der übrigen

Der September wird seinem Ruf gerecht, der schlechteste Monat des Jahres für den S&P 500 zu sein. Aber die Anleger finden immer noch Aktien, mit denen sie Geld verdienen können.

Acht Aktien im S&P 500, darunter der Energietitel Valero Energy sowie die Technologiewerte Intel und Fortinet, sind im September bisher um sieben Prozent oder mehr gestiegen, so eine Analyse von Investor's Business Daily (IBD) auf der Grundlage von Daten von S&P Global Market Intelligence und MarketSmith. Und das, obwohl der S&P 500 im bisherigen Verlauf des Monats um 0,4 Prozent gefallen ist, was den zweiten Monat in Folge mit Verlusten einleiten könnte.