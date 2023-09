JPMORGAN stuft Knorr-Bremse auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Wilson überprüfte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Erwartungen für das zweite Halbjahr von Kapitalgüterunternehmen. Sein Fazit: Nach einem robusten ersten Halbjahr seien die Ausblicke vorsichtiger geworden. In den meisten Fällen seien die diesjährigen Erwartungen weiter erreichbar. Generell geht er aber wegen einer relativ anspruchsvollen Bewertung vorsichtig an den Sektor heran. Knorr-Bremse schätzt der Experte für Potenziale, die 2024 im China-Geschäft steckten./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / 23:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 58,12EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Andrew Wilson

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m