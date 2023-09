Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2023

Rückgang beim operativen Ergebnis im zweiten Quartal 2023 begrenzt

Die im vergangenen Jahr eingesetzte Normalisierung des Geschäfts setzte sich nun auch in den ersten sechs Monaten 2023 fort, was vor allem den Bereich E-Commerce betraf. Allerdings liegt die Hawesko Holding SE mit ihren ausgewiesenen Zahlen immer noch deutlich über dem Niveau vor Beginn der Corona-Pandemie. Nachdem bereits 2022 einige Sonderaufwendungen mit sich gebracht hatte, wird auch das laufende Geschäftsjahr durch Restrukturierungskosten belastet. Hier fielen im Sechsmonatszeitraum bereits 0,6 Mio. Euro an.



Außerdem verzeichnete die Hawesko-Gruppe umfangreiche Kostensteigerungen, denen das Management mit Preiserhöhungen und Kostensenkungsmaßnahmen entgegenwirkt. Allerdings entfalten diese Maßnahmen ihre Wirkung erst mit Zeitverzug. Deshalb rechnete der Vorstand auch im zweiten Halbjahr 2023 mit einem niedrigeren Umsatz- und Ergebnisniveau.



Auch wenn sich aktuell der Bereich E-Commerce etwas schwächer zeigt, bescherte die frühzeitige Fokussierung auf die Digitalisierung dem Konzern in den letzten Jahren enorme Erfolge, speziell in Zeiten der Pandemie. Darüber hinaus bietet diese Fokussierung auch in den kommenden Jahren weiteres Wachstumspotenzial. Positiv werten wir auch das verstärkte Engagement in Tschechien, zumal der osteuropäische Markt noch über deutliches Potenzial verfügt. Allerdings belasten die Anlaufkosten für die geplanten internationalen Wachstumsinitiativen vorübergehend die Profitabilität.



In den ersten sechs Monaten 2023 machte sich angesichts der hohen Inflation eine Konsumzurückhaltung beim Geschäft der Hawesko-Gruppe bemerkbar. Zum Teil weichen die Kunden auf günstigere Angebote aus. Das zum Halbjahr ausgewiesene leichte Umsatzplus basierte weitgehend auf Konsolidierungseffekten bei Global Wines & Spirits.



Auch wenn sich die Kostensteigerungen im zweiten Quartal fortsetzten, konnte der Rückgang beim operativen Ergebnis begrenzt werden. Angesichts des anhaltend schwierigen Umfelds und zu erwartender Belastungen aus Restrukturierungen sehen wir Umsatz und operatives Ergebnis nun im aktuellen Geschäftsjahr leicht unter den Vorjahreswerten. Für die kommenden Jahre sind wir aber unverändert positiv gestimmt und sehen den Hawesko-Konzern auf einem nachhaltigen Wachstumskurs.



Auf dem aktuellen Kursniveau bietet die Hawesko-Aktie bei Ansatz einer unveränderten Dividende eine durchaus ansehnliche Ausschüttungsrendite von 5,4 Prozent. Wir sind überzeugt, dass der Premium-Weinhändler auch in den kommenden Jahren attraktive Dividenden zahlen wird.



Infolge der Aktualisierung unserer Schätzungen und eines weiter gestiegenen Zinsniveaus nehmen wir zwar unser Kursziel für den Anteilsschein auf 44,00 Euro zurück. Da jedoch auch der Aktienkurs seit unserem letzten Research-Update deutlich gesunken ist, setzen wir unser Rating wieder von "Halten" auf "Kaufen" herauf.



