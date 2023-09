Fraglich ist allerdings, ob die US-Zinsen nach einer möglichen Pause weiter steigen könnten. Sowohl Bankvolkswirte als auch Marktteilnehmer sind sich in dieser Frage nicht einig. Schon im Laufe des kommenden Jahres könnte die Fed aber mit Zinssenkungen beginnen, wird gegenwärtig an den Finanzmärkten erwartet./bgf/jsl/jha/

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Inflation in den USA hat im August deutlich angezogen. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Inflationsrate von 3,6 Prozent erwartet. Im Juli hatte die Rate 3,2 Prozent betragen, nachdem sie in den Monaten zuvor im Trend spürbar gefallen war.

ROUNDUP Inflation in den USA zieht deutlich an - Kernteuerung sinkt aber

