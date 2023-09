Singapur (ots/PRNewswire) - TOKEN 2049 - Kronos Research

(https://kronosresearch.com/) ist optimistisch, was das Wachstum von Projekten

im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten in Asien angeht. Die neue Führung

des Unternehmens trifft sich mit Partnern auf der Token 2049, Asiens größtem

Web3-Treffen für Entscheidungsträger aus dem gesamten Spektrum der

traditionellen Finanzwelt, von Big Tech und globalen Regulierungsbehörden,

Krypto-Unternehmern und Bauunternehmen.



In einer Erklärung sagte der neu ernannte CEO von Kronos, Hank Huang, dass das

Unternehmen seine Position als Go-to-Market-Maker in zentralen und dezentralen

Börsen ausbauen wird, um trotz der derzeitigen schlechten Bedingungen auf dem

Markt für Kryptowährungen eine ausreichende Liquidität zu gewährleisten.





"Wir planen, mehr Mittel und Ressourcen in das Market Making zu investieren,während wir in Regionen wie Asien expandieren, mit neu gegründeten DEXszusammenarbeiten und Liquidität für beliebte Vermögenswerte bereitstellen. Wirnutzen die Gelegenheit, um aktuelle und künftige Partner sowie die Börsen zutreffen, die ebenfalls auf der Token 2049 anwesend sind", sagte Guangzhou undmerkte an, dass das Unternehmen seinen Marktanteil im letzten Quartalverdreifacht hat.Huang sagte, dass Kronos ein neues Büro in Singapur eröffnet und eine neueFondsregistrierung auf den Kaimaninseln vorgenommen hat. "Die US-Regulierungdrängt Krypto nach Asien, da Asien aufgrund seines offeneren regulatorischenUmfelds mehr Beachtung erhält. Im Rahmen unserer Compliance-Bemühungen haben wirauch die Fondsregistrierung auf den Kaimaninseln erhalten", merkte Huang an.Vincent Liu, der neue COO von Kronos, kündigte unterdessen an, dass man auf derVenture-Seite in mehr Projekte investieren wolle, um von der Zunahmehochwertigerer Protokolle mit niedrigeren Bewertungen während der aktuellenBaisse zu profitieren."Der Bärenmarkt dient als natürlicher Lackmustest für Projekte, die nur aufschnelle Gewinne aus sind. Wir wollen in diejenigen Projekte investieren, die inschwierigen Zeiten geduldig starke Projekte aufbauen und nicht von schnellenGewinnen, sondern von einer langfristigen Mission angetrieben werden", merkteLiu an.Neue Management-VisionHuang und Liu, die sich bei Kronos hochgearbeitet haben, wurden zum CEO bzw. COOernannt, um die ehrgeizige Expansion von Kronos in wachstumsstarke Regionenvoranzutreiben."In unserer sich schnell entwickelnden Branche lege ich in meiner FührungsrolleWert auf Anpassungsfähigkeit und die Nutzung neuer Chancen. Dies erfordertständiges Lernen und die Verbesserung von Kernkompetenzen. Auch wenn die Zukunft