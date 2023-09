USCM stößt in der ersten Phase der Bohrungen auf Clayton Ridge auf Wirtsgestein, das für eine Lithiummineralisierung günstig ist

Vancouver, British Colombia (12. September 2023) - US Critical Metals Corp. ("USCM" oder das "Unternehmen") (CSE: USCM, OTCQB: USCMF; FSE: 0IU0 - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-critical-met ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es die erste Phase der Bohrungen auf dem Lithiumgrundstück Clayton Ridge ("Clayton Ridge" oder das "Projekt") im Esmeralda County, Nevada, abgeschlossen hat. Clayton Ridge befindet sich an der östlichen Flanke des Clayton Valley, der einzigen lithiumproduzierenden Region in den Vereinigten Staaten.

Das Unternehmen hat etwa 1.000 Meter Kernbohrungen in den südlichen und mittleren Zonen von Clayton Ridge abgeschlossen. Der Kern wurde geschnitten, protokolliert und wird zur Untersuchung an American Assay Labs geschickt. Die erste Phase des Programms bestand aus 11 Löchern und wurde von Falcon Drilling, Inc. durchgeführt. Die Bohrungen wurden auf der Grundlage von Probenahmen an der Oberfläche und von Kartierungen durchgeführt, die das Unternehmen vorgenommen hatte. Bis dato wurden im Projektgebiet 315 Gesteinssplitterproben entnommen. Jedes Bohrloch wurde von der Oberfläche bis zum Kellergeschoss gebohrt. Alle Löcher wurden von einzelnen Bohrpads aus gebohrt. Die nachstehenden Abbildungen geben einen Überblick über die Bohrlöcher und deren Standorte.

Abbildung 1: Standorte der Bohrlöcher

Abbildung #2: Zusammenfassung der Bohrlöcher

Bohrung Nr. Bohrer-Pad Östliche Ausrichtung Nordende Gesamttiefe (m) Lager Neigung CR01-23 4 460708 4169263 99.1 ND -90 CR02-23 1 460094 4168272 64.6 ND -90 CR03-23 2 461329 4168347 96.0 270 -70 CR04-23 6 461085 4169472 41.5 ND -90 CR05-23 3 461250 4169091 71.3 ND -90 CR06-23 7 460751 4169485 65.8 ND -90 CR07-23 9 460522 4169937 114.6 ND -90 CR08-23 11 460619 4170570 111.6 ND -90 CR09-23 5 461372 4169431 150.0 ND -90 CR10-23 8 461508 4169850 100.0 270 -70 CR11-23 10 461408 4170550 75.0 270 -70

Die ausgewählten Fotos unten zeigen die Bohrkerne in Verbindung mit diesen Einheiten, einschließlich Tonstein und vulkanischen Büscheln, von denen bekannt ist, dass sie Lithium in der Region Clayton Valley enthalten. Alle Bohrlöcher stießen auf günstiges Wirtsgestein.

Foto #1: CR09-23 von 5,8-8,5 Metern

Fein geschichteter Tonstein mit feinkörnigen Kristalltuff-Einlagerungen

Foto #2: CR09-23 von 36,7-39,2 Meter

Massiver Oliventonstein

Foto #3: CR07-23 von 28,7 - 31,1 Meter

Laminierter Tonstein mit Kristalltuff Zwischenschichten

Das ursprüngliche Programm nutzte das erlaubte Störungsgebiet von bis zu 5 Acres, das zuvor vom Bureau of Land Management (BLM") genehmigt wurde. Das Unternehmen ist derzeit dabei, einen Teil dieses Geländes zurückzugewinnen, um Zugang zur nördlichen Einheit des Grundstücks (Bohrstellen L-P) zu erhalten. Die Unterlagen wurden beim BLM eingereicht und nach der erwarteten Genehmigung beabsichtigt das Unternehmen, das Bohrgerät zu mobilisieren, um den nördlichen Abschnitt des Projekts weiter zu erproben.

USCM hat das Recht, eine 100%-Beteiligung am Projekt zu erwerben, sofern folgende Bedingungen erfüllt werden, die voraussichtlich im Jahr 2023 abgeschlossen werden: (i) Bohrungen auf dem Projekt auf 1.500 Metern, (ii) Zahlung von 75.000 US$ in bar an den Grundstücksverkäufer und (iii) Ausgabe von 500.000 Stammaktien des Unternehmens an den Grundstücksverkäufer. Nach Erfüllung der vorgenannten Bedingungen wird USCM eine 100%-Beteiligung an Clayton Ridge erwerben.

Managementkommentar

Herr Darren Collins, Chief Executive Officer und Director von USCM, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser ersten Phase unseres zweistufigen Programms und sind von den potenziellen Mächtigkeiten und Gehalten von Clayton Ridge ermutigt. Der Abschluss des Programms wird USCM mit zwei vollständig im Besitz befindlichen Vermögenswerten positionieren und zeigt unsere Strategie, attraktive Vermögenswerte in den USA zu finden und die Earn-in-Bedingungen durch die Finanzierung sinnvoller technischer Arbeiten zu erfüllen. Wir freuen uns darauf, weitere Details bekannt zu geben, sobald die Untersuchungsergebnisse vorliegen."

Über Falcon Drilling, Inc.

Falcon Drilling verfügt über mehr als 33 Jahre Erfahrung in der Erbringung vielseitiger und zuverlässiger Diamantbohrdienstleistungen, die es dem Unternehmen ermöglichten, weltweit zu expandieren. Die Fähigkeit, weltweit mobil zu sein, hat dem Kundenstamm bewiesen, dass sie ein engagierter Anbieter von Diamantbohrdienstleistungen sind. Das erfahrene Führungsteam von Falcon Drilling baut geschätzte und dauerhafte Beziehungen zu allen Kunden und den Gemeinden auf, in denen das Unternehmen tätig ist.

QP-Erklärung

Robert J. Johansing, BSc (Geologie), MSc (Wirtschaftsgeologie), der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (die "QP") ist, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Robert J. Johansing ist ein Berater des Unternehmens.

Überblick über das Projekt

Bei dem Projekt handelt es sich um eine Lithium-Tonstein-Lagerstätte im Esmeralda County, Nevada, an der Ostflanke des Clayton Valley, der einzigen lithiumproduzierenden Region in den Vereinigten Staaten. Das Grundstück befindet sich nur 18 Kilometer westlich von Goldfield, Nevada, und etwa 17 km südöstlich von Silver Peak, Nevada, und liegt in einer topografischen Senke zwischen der Montezuma Range und Clayton Ridge. Das Projekt besteht aus 180 unpatentierten Bergbau-Claims, die sich über 3.600 Acres erstrecken und mit dem Auto leicht zu erreichen sind. Das Grundstück ist eines von mehreren Lithiumprojekten in der Region. Neben dem einzigen in Betrieb befindlichen Lithiumproduzenten in den USA (Albemarle) beherbergt das Clayton Valley und seine unmittelbare Umgebung mehrere Lithiumprojekte, die sich in einem frühen bis späten Explorationsstadium befinden (unter anderem Noram Lithium, Pure Energy, American Lithium, Ioneer Ltd, Century Lithium Corp. und Spearmint Resources).

Über US Critical Metals Corp.

USCM konzentriert sich auf Bergbauprojekte, die die Versorgung der USA mit kritischen Metallen und Seltenen Erden, die für die Wirtschaft des neuen Zeitalters von entscheidender Bedeutung sind, weiter sichern werden. Gemäß Optionsvereinbarungen mit privaten kanadischen und amerikanischen Unternehmen bestehen die Vermögenswerte von USCM aus vier Vereinbarungen, die USCM das Recht geben, Anteile an fünf auf Entdeckung ausgerichteten Projekten in den USA zu erwerben. Zu diesen Projekten gehören das Clayton Ridge Lithium-Projekt in Nevada, das Sheep Creek Seltene Erden-Projekt in Montana, das Haynes Kobalt-Projekt in Idaho, das Lemhi Pass Seltene Erden-Projekt in Idaho und das Long Canyon Uran-Projekt in Idaho. Ein erheblicher Prozentsatz der weltweiten Versorgung mit kritischen Metallen und Seltenen Erden stammt aus Ländern mit Interessen, die denen der USA zuwiderlaufen. USCM beabsichtigt, Mineralressourcen zu erkunden und zu entwickeln, die kurz- und langfristig einen strategischen Wert für die Förderung der US-Interessen haben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Darren Collins

CEO

US Critical Metals Corp.

Telefon: 1-786 633-1756

www.uscmcorp.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als "zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf das Unternehmen angesehen werden können. Solche zukunftsgerichteten Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens oder die Entwicklungen in der Branche wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Erwartung, dass das Unternehmen das Projekt im Jahr 2023 erwerben wird, die Erwartung, dass das Unternehmen in Kürze mit den Bohrungen beginnen wird, Explorationspläne und erwartete Explorations- und Bohrergebnisse auf dem Projekt, Betriebsergebnisse und die erwartete finanzielle Performance des Unternehmens.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, beinhalten zukunftsgerichtete Informationen naturgemäß Annahmen sowie bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden.

Beispiele für solche Annahmen, Risiken und Ungewissheiten sind unter anderem Annahmen, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, der Covid-19-Pandemie, nachteiligen Branchenereignissen, dem Erhalt erforderlicher behördlicher Genehmigungen und dem Zeitplan für solche Genehmigungen, der Aufrechterhaltung guter Beziehungen des Unternehmens zu den Gemeinden, in denen es tätig ist oder tätig zu werden beabsichtigt, künftigen legislativen und behördlichen Entwicklungen im Bergbausektor, der Fähigkeit des Unternehmens, sich ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder der Unfähigkeit, sich ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, der Bergbauindustrie und den Märkten in Kanada und im Allgemeinen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; der Wettbewerb; das Risiko, dass sich eine der Annahmen als nicht gültig oder zuverlässig erweist, was zu Verzögerungen oder zur Einstellung der geplanten Arbeiten führen könnte; Risiken in Zusammenhang mit der Interpretation von Daten, der Geologie, dem Gehalt und der Kontinuität von Mineralvorkommen; die Möglichkeit, dass die Ergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen, sowie andere Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, die für Mineralexplorations- und -erschließungsaktivitäten und für das Unternehmen gelten, einschließlich jener, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen von USCM zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht auf diese Informationen zu einem anderen Datum verlassen. USCM kann sich dazu entschließen, verpflichtet sich jedoch nicht, diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren, es sei denn, dies ist in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erforderlich.

