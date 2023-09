USCM engagiert Capital Analytica für Investor Relations Dienstleistungen

Vancouver, British Columbia--(13. September 2023) - US Critical Metals Corp. (CSE: USCM) (OTCQB: USCMF) (FSE: 0IU0) ("USCM" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-critical-met ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es Triomphe Holdings Ltd. (dba Capital Analytica) "Capital Analytica" beauftragt hat, einen vielseitigen Service zur Verbesserung der Verkaufsförderung anzubieten. Capital Analytica ist ein Unternehmen mit Sitz in Nanaimo, BC.

Gemäß der Vereinbarung hat sich Capital Analytica bereit erklärt, dem Unternehmen Investor-Relations- und Kommunikationsdienstleistungen im Austausch für einen Gesamtbetrag von 60.000 US-Dollar zu erbringen. Die Dienstleistungen umfassen die fortlaufende Beratung zu sozialen Medien in Bezug auf Engagement und Verbesserung, Berichterstattung über soziale Stimmungen, Berichterstattung über soziales Engagement, Überwachung von Diskussionsforen und Berichterstattung, Verbreitung von Unternehmensvideos und andere damit verbundene Investor-Relations-Dienstleistungen. Der Vertrag mit Capital Analytica hat eine Laufzeit von drei Monaten und beginnt am 13. September 2023.

Capital Analytica und USCM sind keine verbundenen Parteien und arbeiten zu marktüblichen Bedingungen. Weder Capital Analytica noch ihre Auftraggeber sind direkt oder indirekt an den Wertpapieren des Unternehmens beteiligt oder haben das Recht oder die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jeff French

Präsident

Capital Analytica

Telefon: +1 (778) 882-4551

E-Mail: jeff@capitalanalytica.com

Darren Collins

CEO & Direktor

US Critical Metals Corp.

Telefon: +1 (786) 633-1756

E-Mail: dcollins@uscmcorp.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die kanadische Wertpapierbörse noch die Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen