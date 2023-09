Inflationsdaten stehen besonders im Fokus, weil sie für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von großer Bedeutung sind. Die Währungshüter treffen ihre nächste Zinsentscheidung in der kommenden Woche. Aktuell wird keine weitere Straffung erwartet.

Ökonomen zeigten sich trotz des Anstiegs der Gesamtinflation angesichts des Rückgangs der Kerninflation entspannt. Sie verwiesen auch auf den nachlassenden Preisauftrieb im Wohnbereich. "In den zurückliegenden Monaten waren die Mieten der Haupttreiber der allgemeinen Inflation", schreibt Dirk Chlench, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg. "Unter dem Strich steht daher die jüngste Inflationszahl unserer Auffassung, dass der Zinserhöhungskurs der US-Notenbank das Ende der Fahnenstange erreicht hat, nicht entgegen."

Für etwas Belastung am Rentenmarkt sorgten Spekulationen zu der anstehenden Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Mehreren Medienberichten zufolge dürften neue Projektionen der Notenbank am Donnerstag auch für 2024 eine Inflationsrate von mehr als drei Prozent zeigen. An den Märkten schürten die Berichte Sorge, die EZB könnte ihre bereits deutlich erhöhten Leitzinsen weiter anheben.

Bankvolkswirte sind gespalten, ob die EZB-Zinsen bereits an diesem Donnerstag weiter steigen. An den Märkten stieg die Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung schon in dieser Woche nach Bekanntwerden der Medienberichte an. Die Mitarbeiterprojektionen sind eine wichtige Entscheidungshilfe für den EZB-Rat. Schon häufig wurden geldpolitische Weichenstellungen damit begründet./jsl/jha/

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 130,5EUR gehandelt.