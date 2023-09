Neue Studie untersucht, wie schnell die migränevorbeugende Wirkung von Nerivio einsetzt

NETANJA, Israel und BRIDGEWATER, New Jersey, 13. September 2023 /PRNewswire/ -- Theranica, ein Unternehmen für Neuromodulationstherapeutika, gab die Ergebnisse einer Studie bekannt, die kürzlich in der Zeitschrift Pain Management veröffentlicht wurde und die rasche Wirkung von Nerivio, dem ersten und einzigen Migräne-Neuroband, bei der Verringerung der Anzahl von Migränetagen belegt.

Eine frühere Studie hat bereits gezeigt, dass die Anwendung von Nerivio jeden zweiten Tag über 8 Wochen die durchschnittliche Anzahl der Migränetage pro Monat um 4 Tage reduziert (im Vergleich zu 1,3 Tagen in der Placebogruppe, p&0,001). Bei der Studie (NCT04828707 ) handelte es sich um eine prospektive, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte klinische Studie, in der die Wirksamkeit einer jeden zweiten Tag durchgeführten REN-Behandlung zur Prävention von Migräne untersucht wurde. Die Studie umfasste eine 4-wöchige Baseline-Phase (Beobachtungsphase) und eine 8-wöchige doppelblinde Interventionsphase. Die Anzahl der monatlichen Migränetage (MMD) pro Gruppe wurde in zweiwöchigen Abständen berechnet und zwischen den Gruppen verglichen (95 Personen in der Nerivio-Gruppe und 84 in der Placebo-Gruppe).

Bei der neuen Studie handelte es sich um eine Post-hoc-Analyse dieser Studie, bei der das präventive Ansprechen zu Zeitpunkten bewertet wurde, die früher als 8 Wochen lagen. Die Ergebnisse zeigten, dass bereits nach zweiwöchiger Anwendung eine statistisch signifikante Verringerung der Migränetage pro Monat um 1,7 im Vergleich zu 0,8 Tagen in der Placebogruppe (p=0,036) und nach vierwöchiger Verwendung eine Verringerung um 3,1 Tage (im Vergleich zu 1,5 Tagen in der Placebogruppe, p=0,025) zu verzeichnen war.

Eine präventive Behandlung ist der Schlüssel zur Bewältigung und Milderung der Migränebelastung. Eine zentrale Herausforderung bei der Behandlung von Migräne besteht darin, dass viele Präventivmedikamente relativ lange brauchen, bis sie ihre Wirkung entfalten, manche erst nach einigen Monaten. Dies kann für Menschen, die mit Migräne leben, insbesondere für Jugendliche, schwierig sein. Diese neue Veröffentlichung deutet auf eine rasche und anhaltende Verringerung der monatlichen Migränetage hin, wenn Nerivio jeden zweiten Tag verwendet wird.