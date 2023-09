GDS Link stellt Lisa Bonalle als CEO vor und setzt damit seinen Innovations- und Wachstumskurs fort

Bonalle war bis vor kurzem Präsidentin der Verisk Financial Group, einer Sparte von Verisk Analytics, einem führenden Unternehmen für Datenanalyse und Risikobewertung. Der kooperative Ansatz und die kompetente Leitung von Bonalle führten zu einem beträchtlichen Geschäftswachstum und zu Innovationen auf dem Markt. Unter ihrer visionären Führung hat Verisk Financial die erfolgreiche Übernahme mehrerer Unternehmen eingefädelt und so seine Position im Finanzdienstleistungssektor gestärkt. Dieser strategische Kurs führte schließlich zur Übernahme der Gruppe durch TransUnion im April 2022. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Zahlungsverkehr, Kreditkarten und Privatkundengeschäft verfügt Bonalle über umfassendes Know-how in den Sektoren Unternehmensstrategie und Produktentwicklung. „Ich bin begeistert, Teil des Teams von GDS Link zu werden und das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase führen zu können", sagte Bonalle. „GDS Link hat sich durch die Bereitstellung innovativer und effektiver Echtzeit-Entscheidungslösungen einen bemerkenswerten Ruf erarbeitet. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unserem talentierten Team, um auf diesem Erbe aufzubauen."

Paul Greenwood äußerte sich optimistisch über die Zukunft des Unternehmens unter Bonalles Führung: „Meine gemeinsame Zeit mit meinen Mitbegründern in der Führung von GDS Link war eine Reise voller unglaublicher Erfahrungen. Ich bin zuversichtlich, dass Lisas strategischer Weitblick und ihre umfassende Erfahrung GDS Link zu neuen Höhenflügen verhelfen werden und ich freue mich darauf, sie als Vorstandsvorsitzende in meiner neuen Rolle zu unterstützen."

Vorstandsmitglied Brendan Reidy kommentierte den Wechsel mit den Worten: „Wir sind Paul sehr dankbar für sein Engagement und seine harte Arbeit, mit der er GDS Link zu seiner heutigen Stellung verholfen hat. Seine Führungsqualitäten waren von unschätzbarem Wert. Gleichzeitig sind wir begeistert, Lisa als neue CEO begrüßen zu dürfen. Ihre strategischen Einsichten und ihre erprobten Führungskompetenzen machen sie zur idealen Kandidatin, um GDS Link in die Zukunft zu führen."

Informationen zu GDS Link:

GDS Link ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Kreditrisiken, das innovative Lösungen für Entscheidungsfindung und Datenanalyse anbietet. GDS Link verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung und versetzt Finanzinstitute in die Lage, ihre Kunden zu verstehen, Risiken zu mindern und die Kreditvergabe durch Datenaggregation, fortschrittliche Analysen und bedarfsgerechte Entscheidungsfindung zu optimieren. Unsere transparenten Lösungen decken die gesamte Customer Journey ab, von der Akquisition bis zur Kundenbindung.

GDS Link unterstützt Kunden in 46 Ländern bei über einer Milliarde Entscheidungen pro Jahr und verfügt über unübertroffene Erfahrung, Fachkenntnisse und starke strategische Partnerschaften mit Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen und Technologie, um Unternehmen beim Management von Kreditrisiken und der Förderung des Geschäftswachstums zu unterstützen.

Medienanfragen richten Sie bitte an:

Matt Tepper

VP, Globales Marketing

E-Mail: Matthew.Tepper@gdslink.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2207756/Lisa_Bonalle.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/966260/GDS_Link_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gds-link-stellt-lisa-bonalle-als-ceo-vor-und-setzt-damit-seinen-innovations--und-wachstumskurs-fort-301926621.html