Capewell stellt die nächste Generation von Lufttransportsystemen zur Unterstützung zukünftiger Kriegsführung vor

„Der Einsatz von autonomen Fahrzeugen von einem Standort aus in der Nähe der Kampfhandlungen reduziert die erforderliche Transport- und Einsatzzeit dieser Fahrzeuge in umkämpften Gebieten," erläuterte Thomas Weidley, Präsident und Geschäftsführer von Capewell sowie Generalmajor des Marine Corps im Ruhestand. „Frachtflugzeuge, die im umkämpften Luftraum bis zu den Grenzbereichen ihrer Überlebensfähigkeit eindringen und ihre Nutzlast an autonomen Fahrzeugen an einem von uns bestimmten Ort und Zeitpunkt abwerfen, schaffen für unsere Gegner bereichsübergreifende Probleme. Die Lösungen von Capewell ermöglichen es diesen Roboterfahrzeugen, sicher und selbsttätig vom Frachtflugzeug in die Luft, an Land oder auf das Meer zu gelangen, so dass sie schwimmend, segelnd, motorisiert, fahrend oder fliegend zum gewünschten Einsatzort gelangen können, um dort ihre Aufgaben zu erfüllen, sei es in der Logistik, der Aufklärung, der Täuschung, der Aufspürung oder im Angriff," so Weidley weiter.

Die schnell ausgefeilten Entwürfe und Prototypen von Capewell werden bereits heute gefertigt und nutzen die bewährte, weit verbreitete und vollständig kompatible Typ V-Plattform des Lufttransports. „Diese zugrunde liegende Anpassungsvoraussetzung für unsere Designarbeit ist am sinnvollsten," erklärte Tom Bennett, Technischer Leiter bei Capewell. „Wir können die Kosten für den Endnutzer minimieren und gleichzeitig den universellen Charakter des Typs V erweitern, um verschiedene Aufgaben zu erfüllen."

Capewell ist nach wie vor führend bei Innovationen im Bereich der Lufttransporte und der Überlebensfähigkeit, die diejenigen unterstützen, die in Gefahrensituationen arbeiten. Unser Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung von Lösungen, die den Streitkräften der USA, ihrer Verbündeten und Partner in einem immer komplexeren und tödlicheren Umfeld asymmetrische Vorteile auf dem Kampfschauplatz verschaffen.

Informationen zu Capewell

Das 1881 gegründete Unternehmen Capewell ist ein führender Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Überlebensfähigkeit und Lufttransport für die Verteidigungsbranche. Mit Standorten in den Vereinigten Staaten und Europa beliefert Capewell das Verteidigungsministerium, Verbündete und Partner auf der ganzen Welt mit den innovativsten und effektivsten kundenspezifischen Lösungen, die den gefährlichen Einsatzbedingungen von heute standhalten. Das Unternehmen bietet auch Schulungen und die Entwicklung von Doktrinen als Teil seiner Mission an, Leben zu retten und den Erfolg zu steigern. Capewell unterhält enge Beziehungen zu großen staatlichen Generalunternehmern und ist ein wichtiger Bestandteil der weltweiten Lieferkette.

