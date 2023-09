Veeva führt Studienportal und VeevaID ein, um die Studiendurchführung an Forschungseinrichtungen zu optimieren

Einrichtungen werden in der Lage sein, problemlos auf Systeme mehrerer Sponsoren und Studien zuzugreifen und dadurch effizienter und schneller zu arbeiten.

BARCELONA, Spanien, 13. September 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) kündigte heute das Veeva-Studienportal an, eine kostenlose Cloud-Anwendung zur Vereinfachung des Zugriffs von Forschungseinrichtungen auf Technologien von Sponsoren. Das Studienportal wird es klinischen Forschern leicht machen, Studienprofile zu erstellen und auszutauschen, die Links zu allen relevanten Systemen der Sponsorentechnologie enthalten, die bei einer klinischen Studie zum Einsatz kommen. Anwender werden in der Lage sein, ihre individuellen Benutzernamen und Passwörter sicher im Studienprofil zu speichern, anstatt mehrere Links, Benutzernamen und Passwörter auf Notizzetteln oder in Tabellen verwalten zu müssen. Das Studienportal ist mit allen technischen Systemen des Sponsors kompatibel.