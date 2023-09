First Phosphate und American Battery Factory unterzeichnen Absichtserklärung zur On-Shore-Produktion von bis zu 40.000 Tonnen aktivem LFP-Kathodenmaterial pro Jahr in Nordamerika

SAGUENAY, QUEBEC - (13. September 2023) - First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE PHOS) (OTC Pink: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 13. September 2023 eine Vereinbarung mit American Battery Factory Inc. („ABF“) aus Utah (USA) abgeschlossen hat, um eine Produktion von jährlich bis zu 40.000 Tonnen vollständig in Nordamerika hergestelltem aktivem Lithiumeisenphosphat-(„LFP“)-Kathodenmaterial („CAM“) zu fördern.