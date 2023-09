R&D Leverage Europe erweitert sein Angebot an Komplettlösungen für die Produkt- und Werkzeugentwicklung im Spritzblasformenbau

Diese Erweiterung der Verfahren ist ein entscheidender Moment für R&D Leverage Europe, da sich das Unternehmen als umfassender Lösungsanbieter im IBM-Sektor positioniert. Mit seinem unermüdlichen Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit sieht das Unternehmen ein immenses Potenzial in diesem anspruchsvollen Marktsegment.

ASHFIELD, England, 13. September 2023 /PRNewswire/ -- R&D Leverage Europe, eine Tochtergesellschaft von Adler Industrial Solutions, kündigte eine bedeutende Erweiterung ihrer Dienstleistungen durch die Hinzufügung des Verfahrens des Spritzblasens (Injection Blow Mould, IBM) an. Im Jahr 2023 hat das Unternehmen erheblich in Ausrüstung und Infrastruktur investiert, um diese Entwicklung zu erleichtern, einschließlich der Anschaffung von IBM-Maschinen für die Formenvalidierung und Probenahme.

„Wir freuen uns sehr, unsere Expansion in den Bereich Spritzblasformen anzukündigen," sagte James Ramsey, Geschäftsführer von R&D Leverage Europe. „Unsere beträchtlichen Investitionen und unser Einsatz für die Verbesserung unserer technischen Fähigkeiten unterstreichen unser Engagement, die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen."

In Erwartung der gestiegenen Nachfrage nach seinen Dienstleistungen wird R&D Leverage Europe sein technisches Team sowohl zahlenmäßig als auch durch intensive Schulungen vergrößern. Dieser strategische Schritt stellt sicher, dass das Unternehmen an der Spitze der IBM-Technologie bleibt und gut gerüstet ist, um modernste Lösungen bereitzustellen.

R&D Leverage Europe verfügt bereits über einen soliden Kundenstamm und Markenpartnerschaften. Durch diese Expansion kann das Unternehmen seine bestehenden Kunden besser versorgen und gleichzeitig neue Kunden im IBM-Sektor erreichen. Das Unternehmen ist bereit, die aufkeimenden Chancen auf diesem dynamischen Markt in vollem Umfang zu nutzen.

Mit über 80 spezialisierten Fachkräften arbeitet R&D Leverage Europe in hochmodernen Einrichtungen auf seinem Gelände in Ashfield, Nottinghamshire, England, das eine Gesamtfläche von 40.000 Quadratmetern aufweist. Im Rahmen seiner Expansionspläne entwickelt das Unternehmen derzeit ein angrenzendes, 15.000 Quadratmeter großes Gebäude für ein zweites Produktlösungslabor, in dem zunächst zwei Maschinen zur Formenvalidierung für den IBM-Sektor untergebracht werden sollen. Diese Investition wird die Position des Unternehmens als Branchenführer weiter festigen.

Für Anfragen und weitere Informationen über die erweiterten Dienstleistungen des Unternehmens wenden Sie sich bitte an press@adlertooling.com.

Informationen zu Adler Industrial Solutions, Inc.

Adler Industrial Solutions, Inc. wurde 2021 gegründet. Durch die Übernahme von Unternehmen mit Nischentalenten und Fachwissen bietet Adler ein umfassendes Netzwerk von Werkzeugbauern, die geografisch verteilt sind, um ihren Kunden eine stärkere Unterstützung, kürzere Vorlaufzeiten und höhere Qualität zu bieten. Weitere Informationen finden Sie auf www.adlertooling.com.

