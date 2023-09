In Budapest kam der Leitindex Bux von seinem am Vortag gesetzten Rekordhoch um 0,22 Prozent auf 57 191,42 Punkte zurück. Unter den Schwergewichten schlossen Richter Gedeon und OTP Bank mit Abgaben von bis zu 0,7 Prozent. Magyar Telekom gewannen indes 1,1 Prozent.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung eingeschlagen. Während in Prag und Warschau geringe Zuwächse verbucht wurden, gab der Aktienmarkt in Moskau nach und auch die Leitbörse in Budapest gab nach ihrem Rekordhoch am Vortag leicht nach.

