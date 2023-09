Presse-Grossisten wählen dreiköpfiges Vorstandsteam

Wiesbaden/Köln (ots) - Die Mitglieder des Gesamtverbandes Pressegroßhandel haben

auf der ordentlichen Mitgliederversammlung des Verbandes am 13. September 2023

in Wiesbaden einen neuen Vorstand gewählt.



Vincent Nolte, geschäftsführender Gesellschafter Presseservice Nord in Bremen,

und Andreas Obervoßbeck, geschäftsführender Gesellschafter QTRADO in Leverkusen,

wurden im Amt bestätigt. Neu in den Vorstand wählten die Mitglieder Thorsten

Mauch, geschäftsführender Gesellschafter Presse-Grosso Südwest in Heidelberg.

Der langjährige Vorstandsvorsitzende Frank Nolte trat, wie von ihm im Frühjahr

angekündigt, aus persönlichen Gründen nicht erneut zur Wahl an.