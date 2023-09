Flor de Caña wurde als beste nachhaltige Rumbrennerei ausgezeichnet

MIAMI, 13. September 2023 /PRNewswire/ -- Flor de Caña, der weltweit erste Rum, der sowohl klimaneutral als auch Fair-Trade-zertifiziert ist, wurde kürzlich von The Ultimate Awards als „Beste nachhaltige Rumbrennerei" ausgezeichnet, einem Wettbewerb, der Unternehmen würdigt, die in der Branche in Bezug auf nachhaltige Praktiken führend sind und sich für eine grünere Zukunft einsetzen.

Die Klimaneutralitätszertifizierung von Flor de Caña durch Carbon Trust (UK) bedeutet, dass das Unternehmen alle Kohlendioxidemissionen während des gesamten Lebenszyklus seiner Produkte, vom Feld bis zum Markt, ausgleicht. Zum anderen garantiert die Fair-Trade-Zertifizierung von Fair Trade USA den Verbrauchern, dass der Rum unter Einhaltung von über 300 strengen Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards nachhaltig und ethisch korrekt produziert wird.