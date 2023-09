Balingen (ots) - Die Sportartikelmarke Kempa gibt die neue Zusammenarbeit mit

der Streaming-Plattform Dyn bekannt. Ab sofort werden die Fans der Sportarten

Basketball, Handball, Tischtennis, Hockey und Volleyball ein neues mediales

Zuhause haben, bei der sie die Kraft und Emotion des Sports hautnah erleben

können.



Im Rahmen dieser neuen Partnerschaft wird Kempa Ausstatter des Dyn On-Air Teams,

bestehend aus Experten, Moderatoren und Kommentatoren. Außerdem tritt Kempa als

wichtiger Werbepartner in Erscheinung und wird die Marke mit verschiedenen

Werbeformaten auf der Plattform in Szene setzen.





"Von dem Moment an, als wir das Konzept hinter Dyn vorgestellt bekommen haben,war uns klar, dass es hervorragend zu Kempa passt. Die Zusammenarbeit mit deminnovativen Team von Dyn ist sehr vielversprechend, und schon unsere erstenTreffen waren geprägt von gemeinsamen Ideen für die Zukunft. Durch die Präsenzin den fünf Sportarten wird Kempas Stellung als führende Teamsportmarke weitergefestigt. Zudem zeigt die Marke durch die Ausstattung von Experten undModeratoren ihre Vielseitigkeit nicht nur im Teamsport, sondern auch imFreizeitsegment", so Tim Grothaus, Head of Sponsoring and Promotion.Echte Emotionen, spannende Spiele und unvergessliche Sportmomente: Das ist es,was Dyn und Kempa den Fans versprechen. Dieses Credo von Kempa spiegelt sich indieser Partnerschaft wider. Beide Partner verfolgen das Ziel, mit echterLeidenschaft noch mehr Menschen für den Sport zu begeistern, ihn zu leben undmit anderen zu teilen."Die Marke Kempa steht für Agilität, Kraft, Emotionen und Gänsehautmomente. Daspasst perfekt zu Dyn. Wir sind ein junges Unternehmen und freuen uns eine sobekannte und sportaffine Marke als Ausstatter gewonnen zu haben. Kempa kommt ausdem Sport und weiß, wie Vereine und Spieler optimal in Szene gesetzt werden. Dastun sie auch für unser On-Air Team.", sagt Marcel Wontorra, Chief OperatingOfficer von Dyn Media.Die Partnerschaft zwischen Kempa und Dyn unterstreicht das Engagement beiderUnternehmen, den Sport und seine Fans in den Mittelpunkt zu stellen. DieSportgemeinschaft kann mit Spannung auf die gemeinsamen Initiativen und Projekteblicken, die aus dieser Zusammenarbeit hervorgehen werden.Über KempaKempa wurde 2002 als Eigenmarke der uhlsport GmbH mit dem Fokus auf Handballgegründet. Sie ist nach dem ehemaligen Spieler Bernhard Kempa, dem Erfinder desgleichnamigen Tor-Tricks, benannt. Seit der Gründung hat sich Kempa als eine derführenden Handball-Marken etabliert. Neben zahlreichen nationalen undinternationalen Vereinen stattet der Balinger Sportartikelhersteller auchmehrere Nationalmannschaften aus. Das Portfolio wächst jedoch stetig, auch imHockey, Fechten, Ringen und (Beach-)Volleyball ist Kempa ein gefragter Partner.Über Dyn MediaZiel von Dyn Media ist es, für Millionen von deutschen Sportfans, die sich fürLigen und Sportarten jenseits des Fußballs begeistern, ein neues medialesZuhause zu schaffen. Dafür werden die audiovisuellen Rechte attraktiver Ligenund Sportevents erstmals in einem medialen Angebot gebündelt. Mit hochwertigenProduktionsstandards, kreativen redaktionellen Formaten und intensiverMarketingunterstützung will die neue Streaming-Plattform Wahrnehmung undWertschätzung von Sportarten steigern. Im Handball, Basketball, Volleyball,Tischtennis und Hockey verfügt Dyn Media bereits über ein vielfältigesRechteportfolio, das sowohl nationale als auch internationale Rechte sowieFrauen- und Männerwettbewerbe abbilden wird. Die Hockey-Bundesliga der Damen undHerren wird in der ersten Saison frei empfangbar auf einem Dyn YouTube Kanal zusehen sein.