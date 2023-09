Sagard baut seine globale Präsenz aus, eröffnet sein erstes Büro in der Golfregion und begrüßt eine regionale Führungskraft

Firas Mallah, eine erfahrene Führungspersönlichkeit, wird die Aktivitäten des Unternehmens in der Region leiten

Das Büro wird in Abu Dhabis Finanzzentrum ADGM angesiedelt sein, ein erstes regionales Standbein für Sagard, dem weitere Expansionpläne folgen sollen

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 13. September 2023 /PRNewswire/ -- Sagard, ein globaler Multi-Strategie-Anbieter für alternative Vermögensverwaltung mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 14,5 Milliarden US-Dollar, gab heute die Eröffnung seines ersten Büros im Nahen Osten in Abu Dhabi bekannt, das von Firas Mallah, Managing Director und Head of the Middle East, geleitet wird.

Das neue Büro befindet sich im Herzen des Abu Dhabi Global Market und ist der jüngste Schritt im Rahmen der laufenden internationalen Expansion des Unternehmens.

„Die Eröffnung unseres neuen Büros in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu unserer Vision, eine der angesehensten und einflussreichsten alternativen Investmentgesellschaften weltweit zu werden", sagte Paul Desmarais III, Vorsitzender und CEO von Sagard. „Ich freue mich sehr, Firas Mallah als Managing Director und Head of MENA im Sagard-Team begrüßen zu dürfen. Wir bauen bereits auf spannende lokale Partnerschaften und freuen uns darauf, unsere zahlreichen Möglichkeiten für Wachstum und Zusammenarbeit zu beschleunigen."

Firas verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung, insbesondere über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Mittelbeschaffung im Nahen Osten und über gute Beziehungen zu allen Ebenen institutioneller Investoren in der Region sowie zu verschiedenen Strategien auf öffentlichen und privaten Märkten. Firas wird die Beschleunigung der Aktivitäten von Sagard leiten und für die Entwicklung der Investorenbasis, den Aufbau des Ökosystems und die Schaffung grundlegender Partnerschaften, auch für unsere Portfolio-Unternehmen, verantwortlich sein.

„Ich freue mich sehr, zu einer unternehmerisch geprägten Firma wie Sagard zu stoßen – unser Ziel ist es, Wertschöpfungspartner von Investoren, Finanzinstituten, innovativen Firmen und Unternehmern zu werden. Die Innovation, die Dynamik und der Ehrgeiz, die wir in der Region beobachtet haben, machen sie zu einem spannenden Ort, an dem wir unser Know-how für Investitionen in private Märkte anbieten können", sagte Firas Mallah.