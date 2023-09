US-Anleihen drehen im Verlauf ins Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch nach der Veröffentlichung von US-Preisdaten ins Plus gedreht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,14 Prozent auf 110,03 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen sank auf 4,25 Prozent.

Die Inflation in den USA zog im August im Vergleich zum Vorjahresmonat zwar etwas deutlicher an als erwartet. Doch die von der US-Notenbank Fed stärker beachtete Kerninflation ging zurück. Hier werden die stark schwankenden Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert.