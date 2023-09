Seite 2 ► Seite 1 von 3

Lahr (ots) - Das Landgericht München I hat in einem wegweisenden Urteilentschieden, dass der Mobilfunkanbieter Telefonica nach Abschluss einesTelekommunikationsvertrags keine Positivdaten von seinen Kunden an dieAuskunftei Schufa übermitteln darf. Mit Urteil vom 25. April 2023 rügte dasGericht die Weitergabe als rechtswidrig und bewertete den individuellen Schutzpersonenbezogener Daten höher als das Interesse des Unternehmens (Az.: 33 O5976/22(https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=33%20O%205976/22) ).Das noch nicht rechtskräftige Urteil stellt aus Sicht der Kanzlei Dr. Stoll &Sauer einen wichtigen Sieg für den Verbraucherschutz und den Schutz derPrivatsphäre dar. Im November 2021 war nach Medienberichten bekannt geworden,dass die Schufa auch sogenannte Positivdaten sammelt, ohne dafür dieEinwilligung der Kunden einzuholen. Die größten Mobilfunkanbieter wieTelefonica, Telekom und Vodafone hatten Vertragsdaten weitergeleitet. DasLandgericht München wertete diese Vorgehensweise als Verstoß gegen dieDatenschutzgrundverordnung (DSGVO).Gericht: Persönlicher Datenschutz wichtiger als Interessen des UnternehmensWer in Deutschland einen Mobilfunkvertrag abschließt, gibt viele persönlicheDaten wie Name, Adresse und Geburtsdatum an den Anbieter weiter. Nach Recherchenaus dem Jahr 2021 von NDR und Süddeutscher Zeitung sammeln deutsche Auskunfteienwie die Schufa oder Crif Bürgel diese Daten ebenfalls seit 2018. Allerdings ohnedie Einwilligung der Verbraucher. Nach weiteren Recherchen derVerbraucherzentral NRW haben zahlreiche Mobilfunkanbieter die Positivdatenweitergegeben. Die Verbraucherzentrale hat gegen diese Vorgehensweise amLandgericht München I gegen Telefonica geklagt und in erster Instanz am 25.April 2023 Recht bekommen. Die Kanzlei Dr Stoll & Sauer fasst die Umstände unddas Verfahren selbst zusammen:- Positivdaten sind Informationen, die bei jedem Vertragsschluss anfallen, wiebeispielsweise die Art des Vertrags, das Datum des Vertragsabschlusses oderdie Laufzeit des Vertrags. Sie enthalten keine Informationen überZahlungsverhalten oder Zahlungsausfälle. D ie VerbraucherzentraleNordrhein-Westfalen hatte gegen Telefónica geklagt, weil der Anbieter