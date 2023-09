Die Green Digital Economy Platform wurde eingeführt, um 62 Millionen indonesische Landwirte mit künstlicher Intelligenz und Technologie zu versorgen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Seoul, Korea (ots/PRNewswire) -- Die Green Digital Economy Platform (GDEP), die von Dr. Moeldoko, dem Chief ofStaff des indonesischen Präsidenten, befürwortet wurde, ist ein wichtigerSchritt für Indonesien und Korea auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit, zurFörderung des digitalen Wohlstands und zur Weiterentwicklung der digitalenWirtschaft.- Durch die Nutzung des technologischen Fortschritts in Korea, des riesigenMarktes und der Ressourcen Indonesiens sowie globaler Forschung undEntwicklung und Investitionen ist die Green Digital Economy Platform in derLage, transformative digitale Innovationen in den Bereichen Agrartechnologie,Klimatechnologie und Emissionshandel voranzutreiben.- Diese Plattform ist eine internationale Zusammenarbeit, die von HumanX, derMaju Tani-Bewegung und dem DQ-Institut ins Leben gerufen wurde.Heute wurde der offizielle Start der Green Digital Economy Platform (GDEP),einer innovativen internationalen Initiative, bekannt gegeben. DieMarkteinführung, unterstützt von Dr. Moeldoko, dem Chief of Staff desindonesischen Präsidenten, ist ein bedeutender Schritt für Indonesien und Koreazur Förderung von Nachhaltigkeit, zur Förderung des digitalen Wohlbefindens undzur Förderung der digitalen Wirtschaft. Die GDEP wird von HumanX, einer globalenPartnerschaft zur Förderung menschenzentrierter Technologie, in Zusammenarbeitmit der Maju Tani-Bewegung in Indonesien und dem DQ-Institut geleitet.Diese Markteinführung folgt auf den 24. ASEAN-Republik Korea Gipfel, der am 6.September 2023 abgehalten wurde, auf dem eine Vereinbarung zur Förderung dergrünen und digitalen Wirtschaft, der Wissenschaft, Technologie und Innovationsowie der Kohlenstoffneutralität in der Region getroffen wurde.Die GDEP ist eine Plattform für die Zusammenarbeit von Unternehmen, die diedigitale Wirtschaft und die Nachhaltigkeit miteinander in Einklang bringt, indemsie das Modell der "Cross Economy" vorantreibt, das über den traditionellenRahmen der "Kreislaufwirtschaft" hinausgeht. Durch die Nutzung destechnologischen Fortschritts in Korea, des riesigen Marktes und der RessourcenIndonesiens sowie der globalen Forschung und Entwicklung und der Investitionenist die GDEP in der Lage, transformative digitale Innovationen in den BereichenAgrartechnologie, Klimatechnologie und Emissionshandel voranzutreiben. Dievielfältigen Auswirkungen auf die digitale Wirtschaft und die Nachhaltigkeitwerden durch den Digital-ESG-Index überwacht, der von der Einsatzgruppe für dieOffenlegung digitaler Finanzen im Zusammenhang mit der Digitalisierung geleitetwird.Dr. med. Moeldoko erklärte: "Mit dem GDEP wollen wir 62 Millionen indonesische