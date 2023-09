Zuberitamab (Anruixi), der erste im Inland entwickelte Anti-CD20-Antikörper als innovatives Arzneimittel der Klasse I von BioRay Pharmaceutical, wurde in China für die Vermarktung zugelassen

SCHANGHAI, 13. September 2023 /PRNewswire/ -- BioRay Pharmaceutical Co., Ltd. (im Folgenden bezeichnet als „Bioray") gab vor Kurzem bekannt, dass sein eigenständig entwickeltes innovatives therapeutisches biologisches Präparat der Klasse I, Zuberitamab Injection (Handelsname: Anruixi), das zur Behandlung von CD20-positivem, diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) indiziert ist, von der National Medical Products Administration (NMPA) für die Vermarktung zugelassen wurde.

In präklinischen Studien zeigte Anruixi eine stärkere antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC), ein größeres Verteilungsvolumen bei gleichbleibendem Zustand und eine nachhaltigere Freigabe von B-Zellen, was eine bessere Wirksamkeit im Vergleich zu anderen Produkten bedeutet. Die positiven Ergebnisse wurden in einer randomisierten, doppelblinden, aktiv kontrollierten klinischen Phase-III-Studie mit Anruixi beobachtet, die landesweit an 43 Studienstandorten mit 487 teilnehmenden Probanden durchgeführt wurde. In der direkten Vergleichsstudie mit Rituximab war die Gesamtansprechrate von Anruixi + CHOP nicht schlechter als die von R-CHOP bei Patienten mit frühem DLBCL-Stadium, und sie wies eine signifikant höhere komplette Ansprechrate im Vergleich zu R-CHOP auf. In Bezug auf langfristige Überlebensvorteile erreichte die Anruixi-Gruppe bessere 1-Jahres-, 2-Jahres- und 3-Jahres-progressionsfreie Überlebensraten (PFS) und Gesamtüberlebensraten (OS) im Vergleich zur Rituximab-Gruppe.