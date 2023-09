BioCatch kündigt Live-Seminarreihe für den Herbst 2023 in Europa und dem Nahen Osten an

Begrüßt Ayleen Charlotte als Betrugsberaterin und Fürsprecherin für Bankkunden

TEL AVIV, Israel und NEW YORK, 13. September 2023 /PRNewswire/ -- BioCatch, der weltweit führende Anbieter von digitaler Betrugs- und Geldwäscheerkennung und -bekämpfung, der auf verhaltensbiometrischer Intelligenz basiert, kündigte heute eine Reihe von Live-Bedrohungsgespräch Terminen und Gastrednern für Veranstaltungen in ganz Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten an. BioCatch created Threat Talk Live wurde ins Leben gerufen, um Betrugsbekämpfer aus der Banken- und Finanzbranche zusammenzubringen, um die Betrugs- und Finanzkriminalitätslandschaft sowie die neuesten verfügbaren Techniken zum Schutz der Kunden vor der zunehmenden Bedrohung durch Betrug und Geldwäsche zu diskutieren, auszutauschen und zu erkunden.