Xinhua Silk Road Die ostchinesische Stadt Quanzhou unternimmt große Anstrengungen zur Förderung der integrierten Entwicklung des Kulturtourismus

Peking (ots/PRNewswire) - Quanzhou in der Provinz Fujian an der ostchinesischen

Küste ist eine Stadt, die zum Weltkulturerbe gehört und eine wunderschöne

Landschaft zu bieten hat. Die Stadt hat keine Mühen gescheut, um ein neues

Entwicklungsmuster für ihren Tourismussektor zu schaffen, und sie strebt danach,

sich zu einer Tourismus- und Freizeitstadt von Weltklasse zu entwickeln.



Es ist bekannt, dass Quanzhou in den letzten Jahren seine reichhaltigen und

einzigartigen Vorzüge im Bereich der kulturellen Ressourcen voll ausgeschöpft

hat, was der Stadt auf der Weltbühne zu großem Ansehen verhalf. Eine Reihe von

kulturellen Aktivitäten, die von der Kommunalverwaltung geleitet und konzipiert

wurden, wie z. B. Aufführungen im Rahmen des immateriellen Kulturerbes und das

Maritime Silk Road International Arts Festival, haben das altehrwürdige

Kulturerbe der Stadt in den Mittelpunkt gestellt und den Kulturkonsum gefördert.