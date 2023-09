Hyundai Mobis stellt die Trailer Reverse Assistance Technologie vor

SEOUL, Südkorea, 14. September 2023 /PRNewswire/ -- "Das Rückwärtseinparken eines Anhängers, der an einen Pickup angehängt ist, stellt die Fahrer oft vor Herausforderungen. Durch die nahtlose Integration der Technologie des autonomen Fahrens in dieses Szenario haben wir das Interesse der Verbraucher auf dem nordamerikanischen Markt geweckt."

Hyundai Mobis erweitert seinen strategischen Ansatz in Nordamerika. Das Unternehmen setzt umfassende F&E-Strategien ein, die auf der Analyse lokaler Verbraucherpräferenzen und -bedürfnisse beruhen. Technologien, wie die Trailer Reverse Assistance (TRA) und biometrische Fahrerüberwachungssysteme stehen dabei an vorderster Front. Hyundai Mobis ist bereit, seine Präsenz auf diesem wichtigen Markt zu erweitern, indem es sich diese hochmodernen Technologien zunutze macht.

Das Unternehmen hat am 14. Januar bekannt gegeben, dass es kürzlich einen exklusiven "Tag der offenen Tür" in seinem nordamerikanischen Forschungs- und Entwicklungszentrum mit Sitz in Detroit veranstaltet hat An der Veranstaltung nahmen Vertreter globaler Automobilhersteller, darunter GM und Stellantis, sowie Vertreter der Landesregierung und der Industrie teil. Hyundai Mobis präsentierte Technologien, die speziell für den nordamerikanischen Markt entwickelt wurden, führte Demonstrationen von Schlüsseltechnologien in realen Fahrzeugen durch und gewährte einen Einblick in seine hochmoderne Forschungseinrichtung.

Besonders hervorzuheben ist das bahnbrechende Trailer Reverse Assistance System, das die ungeteilte Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf sich zog. Bei diesem System handelt es sich um eine Technologie, die das mit einem Anhänger ausgerüstete Fahrzeug auf der Grundlage des Bildes der Rückfahrkamera automatisch lenkt, wenn ein Rückwärtseinparken erforderlich ist. Diese Innovation wurde genau auf die besonderen Anforderungen des nordamerikanischen Marktes abgestimmt, wo Pickup-Trucks sehr begehrt sind und häufig Anhänger eingesetzt werden. Automobilhersteller zeigen ein ausgeprägtes Interesse an dieser Technologie zur Einparkhilfe für Anhänger. In einer dynamischen Demonstration installierte Hyundai Mobis diese Technologie auf dem GV60, so dass die Teilnehmer die Möglichkeiten aus erster Hand erfahren konnten.