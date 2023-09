GFI Software und QBS Software geben die Erweiterung ihrer strategischen Partnerschaft bekannt

LONDON, 14. September 2023 /PRNewswire/ -- GFI Software und QBS Software freuen sich, eine Erweiterung ihrer strategischen Partnerschaft bekannt zu geben und QBS Software als einen der wichtigsten Distributoren von GFI Software im Vereinigten Königreich und Irland hinzuzufügen. Durch diese Zusammenarbeit wird QBS Software das hochmoderne Technologieangebot von GFI in die dynamische Landschaft der britischen KMU einführen und ihr Wachstum weiter unterstützen.

Die Ankündigung erfolgte auf dem 13. jährlichen Managed Services Summit in London, wo GFI Software und QBS die Co-Headline-Sponsoren sind.

„Unsere Allianz mit QBS Software im Vereinigten Königreich baut auf unserer bestehenden, starken Beziehung in Frankreich und den nordischen Ländern auf und ist zeitlich mit unserer brandneuen Version von GFI AppManager, einer bahnbrechenden Technologie für MSPs, abgestimmt", so Eric Vaughan, CEO von GFI-Software. „Diese Partnerschaft stärkt nicht nur die Reichweite von GFI, sondern auch unser Engagement für die Bereitstellung erstklassiger IT-Lösungen durch Distributoren mit einem Schwerpunkt auf Managed Service Providers."

Dave Stevinson, CEO von QBS Software, fügte hinzu: „Wir hatten mit GFI Software in Frankreich und den nordischen Ländern großen Erfolg. Wir versuchen, dies im Vereinigten Königreich und in Irland zu wiederholen, indem wir sowohl unsere bestehenden als auch unsere neuen Partner in der MSP-Community ermutigen, GFI Software auszuprobieren."

Bei der Veranstaltung hielten die CEOs Eric Vaughan und Dave Stevinson von GFI und QBS eine gemeinsame Grundsatzrede, die den Weg für tiefgreifende Ankündigungen ebnete, die dem Markt für Managed Services zugutekommen. Während des Summit wird Vaughan „The Power of Service – Wie MSPs die Landschaft verändern" präsentieren, und Stevinson wird an der Podiumsdiskussion „Beschleunigen des digitalen Wachstums – die Initiative ergreifen" teilnehmen. GFI entschied sich für die Veranstaltung, um die allgemeine Verfügbarkeit von GFI AppManager bekannt zu geben, einer revolutionären Lösung für MSPs, und den neuen Werbespot für GFI AppManager vorzuführen.

INFORMATIONEN ZU GFI SOFTWARE

GFI Software entwickelt unverzichtbare Software für kleine und mittlere Unternehmen und liefert seine Produkte über ein weltweites Netzwerk engagierter Partner aus. Mit einem direkten Fokus auf die Ausweitung von Lösungen für Managed-Service-Anbieter nutzen mehr als 40.000 Kunden GFI-Software-Lösungen für ihre Netzwerkmanagement-, Leistungs-, Sicherheits- und Kollaborationsanwendungen. Weitere Informationen finden Sie auf gfi.com.

INFORMATIONEN ZU QBS SOFTWARE

QBS Software hat es sich zur Aufgabe gemacht, Herausgeber und Kunden in die Lage zu versetzen, ihren Beschaffungsprozess zu optimieren und so einen nachhaltigen Wert für alle Beteiligten zu schaffen. Sein Engagement für exzellenten Service, wettbewerbsfähige Preise und Produktkompetenz ist unübertroffen.

