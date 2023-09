"Die Paradebranche der deutschen Industrie hat jahrzehntelang sehr vom Chinageschäft profitiert. Sie hat mit ihrer hochprofitablen Produktion in der Volksrepublik aber auch den Keim zum Aufstieg einer eigenständigen chinesischen Kfz-Branche genährt. Die ist mittlerweile - ganz Zauberlehrling - ihrerseits stark geworden und schickt sich nun an, den alten Platzhirschen auf dem globalen Automarkt perspektivisch die Führung abzunehmen. Da aber kennt das deutsche Europa kein Pardon."/yyzz/DP/ngu

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zur Kritik an Chinas E-Auto-Subventionen:

