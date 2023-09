"Es gibt viele Gründe, warum das Vertrauen der Bürger in den Staat erodiert. Einer davon ist die Posse um die geplante Kindergrundsicherung. Monatelang haben sich Familienministerin Lisa Paus (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ineinander verhakt, bis es zu einem wachsweichen Burgfrieden kam. Doch der scheint auch schon wieder gebrochen. Nun hat es das Reformpaket angeblich wegen seiner "administrativen Komplexität" nicht einmal auf die Tagesordnung des Kabinetts geschafft. Jeder Unternehmer müsste wegen eines solchen handwerkliches Murkses Insolvenz anmelden. Die Familienministerin darf einfach weiterwursteln."/DP/jha

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu verspielten Vertrauen der Bürger in: die Ampel-Regierung:

Pressestimme 'Handelsblatt' zu verspielten Vertrauen der Bürger in Ampel

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer