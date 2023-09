DAX erholt sich vorbörslich bis zum Widerstand um 15.700 Punkte

Zudem stehen um 14:30 Uhr in den USA der Einzelhandelsumsatz für August sowie die Erzeugerpreise für August im Fokus. Außerdem werden um 14:30 Uhr noch US-Arbeitsmarktdaten publiziert. Am Nachmittag könnte es also volatil an den Aktienmärkten werden.

Am Vortag standen die US-Inflationsdaten für August im Blick, die mit +3,7% (Juli: +3,6%) höher publiziert wurden, als mit +3,6% erwartet. Allerdings sank die um Energie- und Nahrungsmittelpreise bereinigte Kerninflation im August auf +4,3% (Juli: +4,7%).

Aktuelle Lage



DAX im Long-Modus.

DAX bei 15.640 Punkten. Indikatoren Short. Anlaufmarken nach oben bei 15.700, 15.750, 15.780, 15.800, 15.880 und 15.900 Punkten, nach unten bei 15.600, 15.550, 15.450, 15.200 und 15.000 Punkten. Gaps nach unten bei 15.342, 14.610, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten, nach oben bei 16.224 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang August bis Ende Oktober abwärts.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat August: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX überm Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 15.200 Punkten mit weiterem Kursanstieg erwartet. Sentiment

DAX (Woche 37)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.