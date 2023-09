Therabody intensiviert sein Engagement für Beauty und bringt die TheraFace Mask auf den Markt

LOS ANGELES, 14. September 2023 /PRNewswire/ -- Therabody, der globale Pionier in der Wellness-Technologie, setzt heute auf seinen Erfolg im Bereich der Schönheit, indem das Unternehmen sowohl eine völlig neue Innovation, die TheraFace Mask, vorstellt als auch einen neuen Geschäftsbereich, Therabody Beauty, ankündigt.

Die neue Produktinnovation, TheraFace Mask, ist eine von der FDA zugelassene, leistungsstarke und effektive LED-Lichttherapie-Maske, die klinisch erwiesenermaßen die Zeichen der Hautalterung reduziert, die Haut strafft und die Ausstrahlung erhöht. Die 648 roten, roten + Infraroten und blauen LED-Lichter der Maske - dreimal so viele wie bei den führenden Mitbewerbern - decken das gesamte Gesicht ab und bieten zusätzlich eine von Therabody perfektionierte und patentierte Vibrationstherapie zur besseren Entspannung.

Um die hochmoderne LED-Technologie von TheraFace Mask zu validieren, hat das wissenschaftliche Team von Therabody in Zusammenarbeit mit Media Lab Science (MLS) eine 12-wöchige unabhängige klinische Studie mit 31 Teilnehmern im Alter von 39 bis 64 Jahren durchgeführt. Jeder Teilnehmer benutzte die wissenschaftlich fundierte 9-minütige vorprogrammierte Behandlung der Maske einmal täglich an 6 Tagen pro Woche. Durch objektive klinische Messungen ergab die Studie, dass TheraFace Mask nach 12 Wochen das Erscheinungsbild von feinen Linien und Falten verbesserte, die Haut straffte und die Hauterschlaffung reduzierte, die Textur glättete, die Leuchtkraft und Ausstrahlung erhöhte, dunkle Flecken aufhellte und eine strahlende, gesunde Haut zum Vorschein brachte. Auf der Website des Unternehmens kann man mehr über die Studie und die Wissenschaft hinter dem Gerät erfahren.

"Seit wir unser erstes Theragun entwickelt haben, wollte ich die LED-Therapie einsetzen", sagt der Gründer und Chief Wellness Officer, Dr. Jason Wersland. "LED kann bei der Heilung und Reparatur von Gewebe helfen, und das ist der Grund, warum wir LED überhaupt erforscht haben."

"Als Therabody-Investor mit einer bekannten Leidenschaft für Technologie ist es unglaublich zu sehen, wie Therabody mit LED innoviert", sagte Karlie Kloss, Supermodel und Gründerin von Kode with Klossy, einer Organisation, die Mädchen und geschlechtsexpansive Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren in die Technologie einführt, um mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Tech-Industrie zu erreichen. "Therabody ermöglicht es den Menschen, die Vorteile von Schönheitsbehandlungen zu Hause zu nutzen."