Peking: Kein iPhone-Verbot für chinesische Beamte! Kommt es durch die Hintertür?

Die Apple-Aktie war in der vergangenen Woche um bis zu vier Prozent gefallen, nachdem das Wall Street Journal (WSJ) unter Berufung auf Insider berichtet hatte, Regierungsmitarbeitern sei die Nutzung von iPhones am Arbeitsplatz verboten worden. Bloomberg hatte daraufhin ebenfalls unter Berufung auf Insider berichtet, China plane, das Verbot auf Behörden und staatlich geförderte Firmen auszuweiten.

"China hat keine Gesetze, Verordnungen oder politische Dokumente erlassen, die den Kauf und die Nutzung von Mobiltelefonen ausländischer Marken wie Apple verbieten", zitierte der US-Nachrichtensender CNBC am Mittwoch einen Sprecher des chinesischen Außenministeriums.

Das Wall Street Journal (WSJ) hatte ausdrücklich erklärt, dass die Anweisungen mündlich oder in Chat-Gruppen erteilt worden seien, es aber keine offiziellen Anweisungen in dieser Angelegenheit gebe. Das Außenministerium dementierte nun, dass es eine offizielle Politik gebe, die die Nutzung ausländischer Telefone verbiete, äußerte sich aber nicht zu den informellen Anweisungen, über die das WSJ berichtet hatte.

In der nun veröffentlichten Antwort des chinesischen Außenministeriums wurden auch nicht näher bezeichnete "Sicherheitsvorfälle" im Zusammenhang mit iPhones erwähnt. "Wir haben in der Tat festgestellt, dass viele Medien in letzter Zeit Sicherheitsvorfälle im Zusammenhang mit Apple-Mobiltelefonen aufgedeckt haben", sagte der Sprecher.

Und weiter: "Die chinesische Regierung misst der Informations- und Netzwerksicherheit große Bedeutung bei."

Die Apple-Aktie beendete den gestrigen Handelstag an der Nasdaq mit einem Minus von mehr als einem Prozent. Ein Anteilsschein kostete bei Börsenschluss 174,21 US-Dollar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion