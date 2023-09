Außergewöhnliche Zeiten: Star-Investor Ackman will Warren Buffett überholen

Dem Hedgefonds-Manager Bill Ackman ist es während der Corona-Pandemie überraschend gut gegangen. Dank einiger vorausschauender Transaktionen, die sich im Nachhinein als goldrichtig erwiesen, hat der Chef von Pershing Square in dieser Zeit fast vier Milliarden US-Dollar verdient.

Es fühlte sich so an, als habe er ab Januar 2020 "eine Kristallkugel besessen, in der ich sehen konnte, was passieren wird", sagte er im Interview in der Julia La Roche Show. Seine Erfolgsserie setzte sich während der Zinserhöhungen der US-Notenbank und ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen fort.