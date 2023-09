Die dynamischen Kurszuwächse der letzten Monate haben ganze Arbeit geleistet, ausgehend von 3.775 US-Dollar sollten Abschläge auf 3.652 und darunter in den Bereich der Verlaufshochs aus 2015 um 3.429 US-Dollar zwingend erwartet werden, zumal dort auch eine noch nicht geschlossene Kurslücke verläuft. Überraschend käme dagegen ein dynamischer Ausbruch des Futures über die Hochs aus 2011, im Zuge dessen könnte eine überschießende Welle zeitweise in den Bereich von 4.024 US-Dollar aufwärts erreichen. Verlassen sollte man sich hierauf allerdings nicht, zweifelsfrei aber auf eine sehr stark erhöhte Volatilität in diesem Bereich.

Kakao-Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: