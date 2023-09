FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Der Dax dürfte am Donnerstag etwas höher in den Tag der Leitzinsentscheidung in der Eurozone starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 15 700 Punkte. Am Mittwoch war der Dax zeitweise bis auf 15 564 Punkte gefallen, hatte sich dann aber gefangen. Daten zur US-Inflation hatten die Anleger recht kaltgelassen. Mit Blick auf die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) wird es am Mittag spannend: Sowohl unter Fachleuten als auch an den Finanzmärkten ist man sich alles andere als einig, wie sich die Notenbanker entscheiden werden. Setzen sie ihren Inflationskampf mit einer weiteren Anhebung der Leitzinsen fort - oder halten sie erstmals seit Beginn der Zinsstraffung im Sommer 2022 still? Die Chancen stehen in etwa 50 zu 50.