FRANKFURT (dpa-AFX) - Erhöht die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen zum zehnten Mal in Folge - oder legen die Währungshüter des Euroraums wegen der schwächelnden Konjunktur eine Pause ein? Selten wurde vor einer Sitzung des EZB-Rates so sehr über den weiteren Kurs gerätselt wie dieses Mal. Wie sich die Notenbanker entschieden haben, wird an diesem Donnerstagnachmittag (14.15 Uhr) in Frankfurt verkündet.

"Angesichts von immer noch über fünf Prozent Inflation im Euroraum und sogar über sechs Prozent in Deutschland dürfte die EZB noch einmal ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte anheben", meint der Chefstratege der Privatbank Merck Finck, Robert Greil. Sollte die EZB an diesem Donnerstag jedoch keine Zinsanhebung mehr beschließen, dürfte nach Greils Einschätzung "in diesem Zinszyklus auch keine weitere mehr kommen" - denn die Teuerung wird nach Einschätzung von Volkswirten von September an spürbar geringer ausfallen.