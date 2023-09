Tesla: Analysten sehen Potenzial von Dojo und steigende Aktienkurse - Hedgefonds setzen auf Leerverkäufe

Die kanadische Bank RBC hat Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Analyst Tom Narayan schrieb in einer Studie, dass Tesla im Gegensatz zu seinen Konkurrenten keine Partner für die Akkuproduktion benötige und daher stärker von Subventionen im Rahmen des US-Klimaschutzpakets profitieren könne. Er betonte jedoch, dass das Thema Autonomes Fahren weiterhin entscheidend für den Anlagehintergrund von Tesla sei.Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Tesla von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 250 auf 400 US-Dollar angehoben. Analyst Adam Jonas erklärte in einer Studie, dass die Entwicklung der fortgeschrittenen Superrechner-Architektur "Dojo" Tesla einen entscheidenden Vorteil in einem 10-Billionen-Dollar-Markt verschaffen könnte. Er schätzt, dass Dojo den Börsenwert von Tesla um bis zu 500 Milliarden US-Dollar steigern könnte. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt derzeit bei knapp 780 Milliarden US-Dollar.Im August führte Tesla zum dritten Mal in Folge die Liste der am meisten geshorteten US-Aktien an, wie die Wertpapierdatenbank Hazeltree berichtet. Die Aktien des E-Autobauers stiegen am Montag um über zehn Prozent, nachdem Morgan Stanley in einer Notiz auf das Potenzial von Dojo hingewiesen hatte. Die Analysten haben die Tesla-Aktie von "Gleichgewichten" auf "Übergewichten" hochgestuft und das Zwölf-Monats-Kursziel auf 400 US-Dollar pro Aktie erhöht - das höchste Kursziel aller Analysten. Seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs um über 117 Prozent erhöht, jedoch gibt es eine Short-Wette, die auf einen fallenden Aktienkurs setzt.Hedgefonds haben in den letzten Wochen in rasantem Tempo Leerverkäufe von US-Aktien getätigt, wie aus einer Notiz von Goldman Sachs hervorgeht. Die gesamten Leerverkäufe erreichten den höchsten Wert seit sechs Monaten.Einige Investoren haben jedoch Bedenken geäußert. Dan Izzo, Gründer des Hedgefonds Blackbird Capital, sagte, dass er beim Versuch, Tesla zu shorten, Geld verloren habe. Er betonte, dass der Markt länger irrational sein könne, als er es sich leisten könne, Recht zu behalten.Insgesamt bleibt die Entwicklung von Tesla weiterhin umstritten. Während einige Analysten optimistisch sind und das Potenzial von Dojo betonen, gibt es auch Kritiker, die die Rallye des Unternehmens skeptisch betrachten und von Marktmanipulation sprechen. Die Zukunft von Tesla wird stark von der Entwicklung des autonomen Fahrens und der Akzeptanz von Elektroautos abhängen.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 271,3EUR gehandelt.