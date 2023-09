Apple enthüllt die neue iPhone-Generation: USB-C-Anschluss und teurere Modelle im Fokus!

Apple stellt heute die neue iPhone-Generation vor. Das Event mit dem Titel "Wonderlust" findet am Dienstagabend ab 19 Uhr (MESZ) statt und wird live auf der Apple-Website und auf YouTube übertragen. Obwohl bereits viele Details über die neuen Produkte geleakt wurden, bleibt abzuwarten, ob die Präsentation so spektakulär wird, wie von einigen erwartet. Die wahrscheinlich größte Neuerung ist ein USB-C-Anschluss für die jüngste iPhone-Generation 15. Dieser Wechsel ist auf eine EU-Vorschrift zurückzuführen, die ab Herbst 2024 vorschreibt, dass alle in der EU verkauften Smartphones und Tablets über eine USB-C-Schnittstelle verfügen müssen, um Elektroschrott zu vermeiden. Ansonsten wird sich bei den iPhones nicht viel ändern, das Aussehen bleibt weitgehend unverändert. Apple setzt jedoch verstärkt auf teurere Modelle, um sinkenden Absatzzahlen entgegenzuwirken. Die Pro-Modelle sollen einen neuen A17-Chip und verbesserte Hauptkamerasensoren erhalten. Das kleinste iPhone Pro Max wird voraussichtlich über 1.500 Euro kosten. Es gibt auch Gerüchte, dass der USB-C-Anschluss bei den günstigeren Modellen auf einen langsamen Standard beschränkt wird. Neben den iPhones werden auch neue AirPods und Smartwatches erwartet. Die Updates bei den Smartwatches betreffen vor allem die Performance und die Akkulaufzeit. Die neueste iOS-Version wird ebenfalls vorgestellt. Neue iMacs, MacBooks und iPads werden voraussichtlich erst im Oktober präsentiert. Die Aktie von Apple ist seit Jahresbeginn um 35 Prozent gestiegen, ging aber seit Anfang September um mehr als vier Prozent zurück. Der Kurs liegt derzeit bei rund 167 Euro. Apple wird auch die nächste Generation der Apple Watch vorstellen. Die auffälligste Veränderung für die iPhone-Nutzer wird die neue USB-C-Ladebuchse sein, die den bisherigen Lightning-Anschluss ersetzt. Die Änderung geht auf eine EU-Vorgabe zurück, die einen einheitlichen Ladestecker für verschiedene Geräte vorschreibt, um Elektroschrott zu vermeiden. Das iPhone wird künftig mit den gleichen Kabeln wie die meisten Android-Smartphones, Notebooks und drahtlosen Kopfhörer geladen werden können. Das iPhone ist das wichtigste Produkt von Apple und bringt mehr als die Hälfte der Erlöse ein. Zuletzt konnte sich Apple nicht mehr gegen den allgemeinen Abschwung auf dem Smartphone-Markt stemmen. Im zweiten Quartal wurden gut sechs Prozent weniger iPhones abgesetzt als im Vorjahr, der Umsatz sank jedoch nur um rund 2,4 Prozent, was darauf hinweist, dass Apple teurere Modelle verkaufen kann. Apple will diesen Trend weitergehen lassen und setzt bei den neuen Modellen verstärkt auf teurere Pro-Versionen, die sich stärker von den Standard-Versionen abheben sollen. Das teuerste Modell, das iPhone 15 Pro Max, wird eine verbesserte Zoom-Funktion der Kamera haben. Die Computer-Uhr Apple Watch wird in der neuen Version einen schnelleren Chip und ein helleres Display haben. Apple legt auch Wert auf Umweltthemen und hat angekündigt, dass die neuen Apple-Uhren komplett CO2-neutral sind. Außerdem wird der Konzern keine neuen Produkte aus Leder mehr einführen. Das Gehäuse des iPhone 15 wird zu 75 Prozent aus Recycling-Aluminium gefertigt.

Die Apple Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 174,2EUR gehandelt.