Südzucker-Aktien stürzen ab: Konkurrenz aus Ukraine bedroht Zuckermarkt!

Die Aktien von Südzucker sind am Dienstagmorgen um mehr als 4 Prozent gefallen. Dies führte dazu, dass sie wieder unter ihre 50-Tage-Linie fielen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters versucht die französische Tochtergesellschaft Saint Louis Sucre, ihre Bauern dazu zu bringen, ab 2024 keine Zuckerrüben mehr anzubauen. Grund dafür ist die befürchtete starke Konkurrenz durch Zuckerlieferungen aus der Ukraine, die zu einem deutlichen Preisverfall führen könnte.Darüber hinaus muss der Südzucker-Konzern einen neuen Finanzchef suchen. Thomas Kölbl, der derzeitige Finanzchef, hat dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er seinen Vertrag, der am 31. Mai 2024 ausläuft, nicht verlängern wird. Kölbl war fast 34 Jahre lang bei Südzucker beschäftigt, davon knapp 20 Jahre als Mitglied des Vorstands. Der Aufsichtsrat plant, die kommenden Monate zu nutzen, um eine Nachfolge für den Posten zu finden.Die Vermarktung von Zucker bei Südzucker ist sehr vielfältig. Ein großer Teil des Zuckers wird in Eigenprodukten an Supermärkte und Großverbraucher wie Limonaden- und Süßwarenhersteller vermarktet. Die Preise für diese Produkte werden auf Basis langfristiger Preisentwicklungen festgelegt. Ein stabiler hoher Preis ist für Südzucker besser als ein kurzfristiger Preisanstieg, da er auch in verarbeiteten Produkten weitergegeben werden kann.Die Ukraine hat ein Ausfuhrverbot für Zucker verhängt, was Auswirkungen auf den europäischen Zuckersektor haben könnte. Es ist unklar, ob dieses Verbot angesichts der aktuellen Situation in der Ukraine noch notwendig ist. Es wird vermutet, dass die Ukraine aufgrund des Krieges knapp 10 Millionen Einwohner verloren hat, was zu einer geringeren Nachfrage nach Zucker führen könnte. Es ist auch unklar, ob viele Flüchtlinge in die Ukraine zurückkehren werden, da das Bürgergeld dort attraktiv ist.In den ersten sieben Monaten der Saison 2022/23 hat der Export von ukrainischem Zucker fast das Fünffache des Vorjahres erreicht. Dies könnte zu einer weiteren Belastung für den europäischen Zuckermarkt führen. Europäische Zuckerhersteller haben bereits Kapazitäten stillgelegt, um die Preise stabil zu halten, und diese Maßnahmen könnten durch den verstärkten Import von ukrainischem Zucker konterkariert werden. Es könnte als ein Hilfsprogramm der EU für ukrainische Zuckerproduzenten angesehen werden.Insgesamt stehen Südzucker schwierige Zeiten bevor, da sie mit einer möglichen Konkurrenz durch ukrainischen Zucker und einem möglichen Preisverfall konfrontiert sind. Zudem müssen sie einen neuen Finanzchef finden, um die Kontinuität im Unternehmen sicherzustellen. Die Entwicklung auf dem Zuckermarkt und die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts werden weiterhin genau beobachtet werden müssen.

Die Suedzucker Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 14,90EUR gehandelt.